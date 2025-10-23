Valentina Galasso la voce come rinascita | dal parquet di basket alla musica che cura
Valentina Galasso: ex atleta, oggi vocal coach e autrice, lavora sulla voce come strumento di equilibrio ed energia. Dopo un lungo percorso di studio e di vita, ha pubblicato il suo primo singolo, “Ci voleva”, firmato come Lavù: tassello di un cammino che unisce tecnica e anima.Ho sentito parlare. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
