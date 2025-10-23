Valentina Galasso la voce come rinascita | dal parquet di basket alla musica che cura

Firenzetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentina Galasso: ex atleta, oggi vocal coach e autrice, lavora sulla voce come strumento di equilibrio ed energia. Dopo un lungo percorso di studio e di vita, ha pubblicato il suo primo singolo, “Ci voleva”, firmato come Lavù: tassello di un cammino che unisce tecnica e anima.Ho sentito parlare. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

valentina galasso voce rinascitaValentina Galasso, la voce come rinascita: dal parquet di basket alla musica che cura - Dopo una lunga parentesi di vita a Parigi, dal 2010 sono il corrispondente dell’agenzia di stampa ... Secondo firenzetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Valentina Galasso Voce Rinascita