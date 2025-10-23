Val Senales neve nera | Bassino si frattura la tibia Giochi addio

Ci sono nevi nere, ci sono giorni terribili per lo sci. Ieri Marta Bassino è caduta in allenamento in val Senales, sulla stessa pista dove settimana scorsa anche Marta Rossetti, una delle nostre slalomiste top, si è infortunata, dicendo addio alla stagione Olimpica. La Leo Gurschler è un tracciato classificato difficile per la sua pendenza, adatto sia alle porte del gigante che allo sprint degli slalom. Si trova poco sotto al pendio, classificato rosso, Grawand 1 dove quasi un anno fa ha trovato la morte Matilde Lorenzi, rimasta vittima di un forte impatto prima con una porta e quindi con il muretto di neve che, privo di reti, delimita un tracciato affollato di pali e squadre e sci club. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Val Senales, neve nera: Bassino si frattura la tibia. Giochi addio

