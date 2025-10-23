Val Senales neve nera | Bassino si frattura la tibia Giochi addio
Ci sono nevi nere, ci sono giorni terribili per lo sci. Ieri Marta Bassino è caduta in allenamento in val Senales, sulla stessa pista dove settimana scorsa anche Marta Rossetti, una delle nostre slalomiste top, si è infortunata, dicendo addio alla stagione Olimpica. La Leo Gurschler è un tracciato classificato difficile per la sua pendenza, adatto sia alle porte del gigante che allo sprint degli slalom. Si trova poco sotto al pendio, classificato rosso, Grawand 1 dove quasi un anno fa ha trovato la morte Matilde Lorenzi, rimasta vittima di un forte impatto prima con una porta e quindi con il muretto di neve che, privo di reti, delimita un tracciato affollato di pali e squadre e sci club. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In attesa del controllo neve di domani, sul Rettenbach condizioni splendide per la conclusione dei lavori da parte dei big attesi per l'opening di gigante del 25-26 ottobre. Il re di coppa sulle nevi altoatesine come Kranjec (e in Val Senales oggi pomeriggio Hect - facebook.com Vai su Facebook
Si torna a sciare in Val Senales - Come da tradizione, il ghiacciaio altoatesino accoglierà nelle prossime ... Riporta neveitalia.it
Val Senales: sci, trekking, relax e sapori tra i monti della mummia Oetzi - La Val Senales offre ampie piste e innumerevoli possibilità di sport, ma anche panorami superbi, esperienze gastronomiche e la storia della mummia Oetzi. Da msn.com
Risveglio in Val Senales, la neve a 3.250 metri - 30 dalla piattaforma panoramica Iceman Ötzi Peak che troneggia sulla cima Grawand del ... notizie.tiscali.it scrive