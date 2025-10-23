Val Camonica tenta di violentare due ragazze | arrestato un uomo di 34 anni

Ilgiorno.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Breno (Brescia), 23 ottobre 2025 – Arresto per il reato di violenza sessuale in Valle Camonica da parte dei carabinieri della Compagnia di Breno. A emettere il provvedimento, che colpisce un uomo di 34 anni, di nazionalità tunisina, è stata la Procura di Brescia. Il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo è entrato in azione nella zona attorno a Darfo Boario Terme, in un paese della bassa Valle Camonica, a inizio settembre. Quando lo ha fatto era in stato di alterazione psicofisica. Escort brasiliana sequestrata, drogata e violentata per due giorni: chi sono i due arrestati Il pedinamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

