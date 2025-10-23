Vaciago sicuro | Se la Juve avesse corso col Como come ha fatto a Madrid… La squadra di Tudor non è da buttare ma mi rimangono questi dubbi
Vaciago sicuro: «Se la Juve avesse corso col Como come ha fatto a Madrid. La squadra di Tudor non è da buttare». Lo scrive il direttore di Tuttosport. Un’altra sconfitta per la Juventus, la seconda consecutiva dopo quella pesante di Como. Tuttavia, cadere 1-0 al Bernabeu contro il Real Madrid ha un sapore decisamente differente. Nella notte di Champions League, i bianconeri hanno finalmente mostrato una reazione caratteriale, tenendo testa con orgoglio a una delle squadre più forti del mondo. La prestazione è stata incoraggiante, sebbene le cose da sistemare, soprattutto in fase offensiva, restino evidenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
