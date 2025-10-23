Vaccini antinfluenzali È boom tra i bolognesi | Oltre 35mila immunizzati in appena otto giorni

Raschi In appena otto giorni si sono vaccinati contro l’influenza oltre 35mila bolognesi. Un vero e proprio boom che, se confrontato allo stesso periodo dello scorso anno, registra un aumento che supera il 30 per cento. Molta soddisfazione da parte di Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di Igiene pubblica dell’Ausl che spiega questa tendenza, già altamente positiva. "È vero che quest’anno siamo partiti un po’ dopo ma, in ogni caso, la prima settimana campagna vaccinale confrontata con la prima dello scorso inverno, vede una crescita del 30 per cento", conferma il direttore. Pandolfi precisa poi quali sono le categorie che, in questi primi giorni, hanno segnato l’aumento più consistente nelle immunizzazioni: le donne in gravidanza al secondo e terzo trimestre che fanno registrare un più 556 per cento, ovvero 206 in più rispetto alla precedente stagione; il personale addetto ai servizi pubblici di primario interesse collettivo dove i vaccinati sono già 730, quindi il 197 per cento in più (sempre secondo lo stesso periodo dello scorso anno) e le persone ricoverate nelle strutture per lungodegenti per le quali la percentuale di crescita è del 78 per cento, quindi 178 in più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

