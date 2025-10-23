Vaccini anti Covid quelli a mRna potenziano l’immunoterapia nei pazienti con melanoma e tumore al polmone

In barba ai detrattori dei vaccini anti-Covid, molti dei quali sono ancora convinti che facciano più male che bene, un nuovo studio ne rivela un sorprendente effetto. I vaccini a mRNA non solo proteggono dal Covid-19, ma sarebbero in grado di potenziare l ’effetto dell’immunoterapia nei pazienti con melanoma e tumore al polmone. In sostanza i pazienti oncologici vaccinati vivono più a lungo di coloro che non lo sono. Lo studio è stato condotto dall ’Anderson Cancer Center di Houston, in Texas, e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature. “I risultati confermano quanto già abbiamo osservato in alcuni pazienti durante la pandemia”, commenta entusiasta Paolo Ascierto, professore ordinario di Oncologia all’Università Federico II di Napoli e direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Pascale di Napoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

