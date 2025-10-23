Va in scena la piccola Sanremo del Friuli | torna Percoto Canta in palio 10 mila euro per il vincitore
Si alza il sipario sulla 38esima edizione di Percoto Canta, la storica manifestazione musicale che negli anni è diventata una vera e propria “piccola Sanremo” del Friuli Venezia Giulia. L’appuntamento è per sabato 25 ottobre alle 20.30 al Teatro Verdi di Gorizia, dove dodici finalisti provenienti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
