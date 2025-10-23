Va in caserma per una denuncia ma ha una pistola nella borsa | 56enne denunciata a Mondragone

La donna, che si è presentata dai carabinieri di Mondragone per sporgere una denuncia per minacce, ha rivelato di avere una pistola scacciacani nella borsa; per questo, è stata denunciata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Numerosi colpi in tutta Italia, in un caso presa di mira anche una caserma dell'Aretino. La denuncia dei sindacati - facebook.com Vai su Facebook

Anagni – Quattordicenne vittima dei bulli, i #genitori fanno scattate la #denuncia in Caserma I genitori della 14enne che nei giorni scorsi nel parcheggio | http://tg24.info | https://tg24.info/anagni-quattordicenne-vittima-dei-bulli-i-genitori-fanno-scattate-la-denun - X Vai su X

Va in caserma per una denuncia, ma ha una pistola nella borsa: 56enne denunciata a Mondragone - La donna, che si è presentata dai carabinieri di Mondragone per sporgere una denuncia per minacce, ha rivelato di avere una pistola scacciacani nella ... Riporta fanpage.it

Si presenta in caserma armata di pistola e viene denunciata - La 56enne è andata dai carabinieri per presunte minacce subite dai familiari ed è stata trovata in possesso dell'arma ... Si legge su casertanews.it

Mondragone, va in caserma per segnalare minacce ma viene denunciata per possesso di pistola senza tappo - È entrata in caserma per segnalare minacce familiari, è uscita con una denuncia a suo carico. Riporta pupia.tv