Va in caserma per una denuncia ma ha una pistola nella borsa | 56enne denunciata a Mondragone

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna, che si è presentata dai carabinieri di Mondragone per sporgere una denuncia per minacce, ha rivelato di avere una pistola scacciacani nella borsa; per questo, è stata denunciata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

caserma denuncia ha pistolaVa in caserma per una denuncia, ma ha una pistola nella borsa: 56enne denunciata a Mondragone - La donna, che si è presentata dai carabinieri di Mondragone per sporgere una denuncia per minacce, ha rivelato di avere una pistola scacciacani nella ... Riporta fanpage.it

caserma denuncia ha pistolaSi presenta in caserma armata di pistola e viene denunciata - La 56enne è andata dai carabinieri per presunte minacce subite dai familiari ed è stata trovata in possesso dell'arma ... Si legge su casertanews.it

caserma denuncia ha pistolaMondragone, va in caserma per segnalare minacce ma viene denunciata per possesso di pistola senza tappo - È entrata in caserma per segnalare minacce familiari, è uscita con una denuncia a suo carico. Riporta pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Caserma Denuncia Ha Pistola