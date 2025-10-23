Va bene la bella figura al Bernabéu con il Real ma la Juve ha un grosso problema Tudor | I ragazzi sono dispiaciuti
Tutto sommato la prestazione al Bernabéu c’è stata. Anche Tudor non lo nasconde nel postpartita: “Meritavamo almeno un gol, i ragazzi sono dispiaciuti, perché c’è stato l’approccio, peccato”. Contro il Real Madrid la Juventus ci ha provato per davvero. Le occasioni (sprecate) e alcuni segnali positivi – dopo l’insufficiente prova di Como – ci sono stati. Poi Di Gregorio ha salvato in più occasioni il risultato. E lo sviluppo del gol dell’ 1-0 (di Bellingham ), con la mancata pressione su Vinícius, è sicuramente rivedibile. Ma il vero problema è un altro. Quando tornerà il gol? La fase offensiva continua a essere sterile e inconcludente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
