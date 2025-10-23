Utilizzava carte di credito false arrestato dai carabinieri

Nei giorni scorsi, a Cesarò i carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno arrestato in flagranza un 31enne, ritenuto responsabile di “indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”. L’arresto scaturisce da indagini condotte dai carabinieri. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

