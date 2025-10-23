Usura dentale | perché i denti si consumano come prevenire e i rimedi

O ttobre è il mese della prevenzione della salute orale. Parlare della salute orale è fondamentale perché la bocca non è solo una parte del corpo che serve a masticare o parlare: è una porta d'ingresso per la salute generale. Spesso, però, la salute orale viene sottovalutata, mentre ha un impatto diretto sul benessere fisico, psicologico e sociale. Molte malattie sistemiche (come diabete, problemi cardiovascolari, osteoporosi) possono manifestarsi prima nella bocca. L'usura dentale è un fenomeno in crescita anche nei giovani e negli adulti. Denti sani e bianchi: sei falsi miti da sfatare X Non si tratta solo di un "problema estetico" ma di un segnale di qualcosa che sta danneggiando in modo silenzioso e permanente i denti.

