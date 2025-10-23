Uscio Recco e Avegno ospitano la seconda edizione di FestivalTempo con spettacoli e incontri

Si terrà fra venerdì 24 e domenica 26 ottobre la seconda edizione di “FestivalTempo”, la manifestazione culturale che coinvolge i comuni della Valle del Tempo, Uscio, Recco e Avegno, attraverso un palinsesto ricco di eventi e personalità illustri dello spettacolo, della letteratura e del mondo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

