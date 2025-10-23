Usava un drone per spiare la ex fidanzata | 34enne arrestato per stalking a Milano

Milano, 23 ottobre 2025 – Un 24enne cileno è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Milano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e atti persecutori reiterati, in alcune occasioni anche spiando l' ex fidanzata grazie a un drone. La denuncia. Gli agenti del Commissariato Scalo Romana hanno infatti eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano dopo le indagini relative alle denunce sporte dalla giovane lo scorso febbraio, quando aveva cominciato a subire " violenze fisiche e verbali reiterate nel tempo, ingiurie e vessazioni, lesioni con conseguente trauma cranico e anche minacce tramite social network”, come risulta dagli stessi verbali rilasciati dalla ragazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

