Usascontro con la Corte su Israele

23 ott 2025

0.16 L'amministrazione Trump ha definito "un'altra sentenza corrotta" la decisione della Corte Internazionale di Giustizia che obbliga Israele a consentire all'Unrwa di fornire aiuti a Gaza, giudicando inadeguata la risposta umanitaria nella Striscia. In una nota, il Dipartimento di Stato ha accusato la Corte di emettere "pareri consultivi politicizzati e non vincolanti" volti ad attaccare Israele e a "giustificare il ruolo dell'Unrwa nel sostegno ad Hamas",denunciando un "uso politico della Corte". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

