Usascontro con la Corte su Israele

0.16 L'amministrazione Trump ha definito "un'altra sentenza corrotta" la decisione della Corte Internazionale di Giustizia che obbliga Israele a consentire all'Unrwa di fornire aiuti a Gaza, giudicando inadeguata la risposta umanitaria nella Striscia. In una nota, il Dipartimento di Stato ha accusato la Corte di emettere "pareri consultivi politicizzati e non vincolanti" volti ad attaccare Israele e a "giustificare il ruolo dell'Unrwa nel sostegno ad Hamas",denunciando un "uso politico della Corte". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

News recenti che potrebbero piacerti

Corte Aja, Israele non ha provato legami tra Unrwa e Hamas - Lo ha stabilito la Corte internazionale di Giustizia aggiungendo che lo Stato ebraico deve "facilitare i programmi di aiuto a Gaza, anche quelli dell'Agenzia dell'Onu". Riporta ansa.it

Corte Aja: «Israele deve garantire l’ingresso di beni essenziali». Vance ha incontrato Netanyahu. Domani arriverà Rubio - In una striscia ancora piena di ordigni ed esposta a una crisi sanitaria, la tregua sembra reggere. Si legge su editorialedomani.it

Gaza, la Corte di Giustizia internazionale dice che Israele deve permettere all'Unrwa di fornire aiuti - La Corte di Giustizia internazionale ha emesso il parere richiesto nel 2024 dall'Assemblea generale dell'Onu sugli obblighi legali di Israele nella Striscia come potere occupante. Scrive msn.com