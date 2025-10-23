Usa Moody’s avverte | 22 Stati sono già in recessione e altri 13 galleggiano

L’economia statunitense si sta muovendo a tre velocità. Almeno 22 Stati, tra cui Illinois, Minnesota, Iowa e Washington D.C., sono già entrati in recessione o si troverebbero “sul precipizio” di una contrazione economica. Insieme, rappresentano circa un terzo del prodotto interno lordo statunitense. A dirlo è un’analisi firmata dal capo economista di Moody’s Analytics, Mark Zandi. Altri 13 Stati, tra cui i giganti California e New York, “galleggiano” senza crescere né contrarsi in modo significativo. 16 Stati, invece, continuano ad andare a gonfie vele: è il caso di Florida, Texas e Pennsylvania, dove l’occupazione resta robusta e i consumi interni sostengono la domanda. 🔗 Leggi su It.insideover.com

