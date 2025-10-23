Usa Graham Platner copre il tatuaggio con i simboli nazisti

Lapresse.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Graham Platner, candidato democratico al Senato degli Stati Uniti nel Maine, ha coperto un tatuaggio sul petto con i simboli nazisti. Ha detto di non essere stato a conoscenza fino a poco tempo fa che l’immagine fosse associata alla polizia nazista e di essersi tatuato il simbolo, un teschio con le ossa incrociate quando aveva 20 anni. Platner ha accettato di togliersi la maglietta durante un’intervista con WGME-TV per mostrare il nuovo disegno. “Quello era un teschio. Ora non saprei dire bene cosa sia, ma forse ha ancora quella specie di simbolo di guarigione sopra. È come un cane. Ma si basa su un antico disegno celtico, un antico disegno celtico”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

usa graham platner copre il tatuaggio con i simboli nazisti

© Lapresse.it - Usa, Graham Platner copre il tatuaggio con i simboli nazisti

News recenti che potrebbero piacerti

usa graham platner copreUsa, Graham Platner copre il tatuaggio con i simboli nazisti - (LaPresse) Graham Platner, candidato democratico al Senato degli Stati Uniti nel Maine, ha coperto un tatuaggio sul petto con i simboli nazisti. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

usa graham platner copreUsa, scandalo tra i democratici: Platner, candidato al Senato nel Maine scoperto con un tatuaggio nazista - Genevieve McDonald, responsabile della segreteria politica di Platner, lascia l'incarico ... Lo riporta rainews.it

Stati Uniti, il candidato al Senato Graham Platner copre il discusso tatuaggio con simboli nazisti - Il candidato alle primarie dei democratici nel Maine è finito nell'occhio del ciclone dopo la scoperta di un vecchio tatuaggio fatto senza sapere che fosse un simbolo nazista ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Usa Graham Platner Copre