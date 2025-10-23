Usa Congresso esorta Rubio e ambasciatore Huckabee per rilascio di 16enne palestinese Mohammed Ibrahim detenuto da Israele senza processo - DOCUMENTO

Mohammed Zaher Ibrahim è stato arrestato e catturato, dai soldati israeliani, nella sua casa in West Bank con l'accusa di aver "lanciato pietre" contro i coloni. Dopo numerosi appelli, una lettera del Congresso Usa ne chiede, ancora una volta, la scarcerazione 27 senatori e rappresentanti deg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Congresso esorta Rubio e ambasciatore Huckabee per rilascio di 16enne palestinese Mohammed Ibrahim, detenuto da Israele senza processo - DOCUMENTO

