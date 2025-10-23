Una ‘Giornata’ da record per l’Us Acli. Quasi 100 eventi in tutto il Paese per promuovere una pratica sportiva sempre più sostenibile, accessibile, inclusiva e che metta al centro il benessere psicofisico delle persone. La “Giornata Nazionale – Lo Sport che vogliamo”, promossa dall’US ACLI e giunta alla sua VIII edizione, trova la sua massima espressione nel weekend del 10-12 ottobre, per una crescita costante con il duplice obiettivo di rendere visibile l’impegno quotidiano dell’Ente e delle associazioni sportive affiliate per uno sport accessibile e inclusivo; e favorire il consolidamento di reti territoriali e collaborazioni strategiche per la diffusione della pratica sportiva quale strumento di crescita culturale e sociale dei cittadini e del territorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Us Acli, ‘La giornata nazionale – Lo sport che vogliamo’: edizione da record