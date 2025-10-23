Urgnano la giunta rinuncia a 24mila euro l’anno | Così finanziamo le opere per il paese

Urgnano. Confermata la linea degli anni precedenti: anche per il 2025 i componenti dell’amministrazione comunale hanno deciso di destinare parte delle proprie indennità a interventi di manutenzione e restauro del patrimonio comunale. Da quando si è insediata, nell’ottobre 2021, la giunta composta da 4 assessori e dal sindaco Marco Gastoldi rinuncia ogni anno al 30% delle proprie retribuzioni, per un totale di 24mila euro, da reinvestire sul territorio. “È una prassi – spiega il primo cittadino – che portiamo avanti dai mandati precedenti, e che non ci teniamo nemmeno a pubblicizzare più di tanto, con la differenza che, in passato, le somme non venivano reinvestite sul territorio ma restavano nel calderone del bilancio”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

