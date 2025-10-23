Urbanistica le dimissioni di Paolo La Greca preoccupano il Collegio dei Geometri | Una perdita per Catania

Le dimissioni del prof. Paolo La Greca da vicesindaco e assessore all’Urbanistica ci lasciano perplessi e preoccupati. Non per retorica, ma per fatti concreti. La Greca ha condotto l’assessorato all’Urbanistica con competenza tecnica e equilibrio. Il percorso che darà alla città il nuovo Piano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il professore Paolo La Greca, ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica all’Università di Catania, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di vicesindaco e assessore della Giunta comunale - facebook.com Vai su Facebook

Le dimissioni del prof. La Greca: “una perdita per la città di Catania”. Nota del presidente del Collegio dei geometri e dei geometri laureati, Agatino Spoto - Paolo La Greca da vicesindaco e assessore all’Urbanistica del Comune di Catania ci lasciano perplessi e preoccupati. Lo riporta gazzettinonline.it

Catania, il vicesindaco La Greca lascia la giunta e torna all’Università - CATANIA – Paolo La Greca, ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica all’Università di Catania, ha rassegnato le dimissioni da vicesindaco e assessore della giunta comunale. Segnala livesicilia.it

Il Comune "esternalizza" l'urbanistica: 25mila euro per l'esperto del sindaco dopo le dimissioni di La Greca - L'ex vicesindaco aveva detto che avrebbe voluto continuare a collaborare, in altre forme, con l'amministrazione. Scrive lasicilia.it