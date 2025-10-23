È di nove morti e cinque feriti il bilancio dell’ esplosione avvenuta in uno stabilimento industriale di Kopeysk, nella regione di Chelyabinsk, ai piedi degli Urali. Lo ha reso noto il governatore Alexey Teksler sul suo canale Telegram, confermando che i soccorritori sono ancora al lavoro per rintracciare eventuali dispersi. Secondo quanto riportato dall’agenzia Tass, le autorità stanno ancora chiarendo le cause dell’incidente. Teksler ha spiegato che “al momento, nove persone sono state confermate decedute. Cinque persone sono rimaste ferite e il nostro personale medico sta facendo tutto il possibile per stabilizzare le loro condizioni”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Urali, esplosione in uno stabilimento: nove morti e la pista del drone