Urago d' Oglio | Festa del Ringraziamento

Urago d’Oglio si veste a festa per celebrare il Ringraziamento, l’appuntamento autunnale dedicato al mondo agricolo, alle sue tradizioni e ai suoi protagonisti. Una giornata ricca di appuntamenti per tutte le età, tra momenti di spiritualità, divertimento e convivialità.La mattinata si aprirà. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Mattinata della Prevenzione Il Comune di Urago d’Oglio invita tutta la cittadinanza a partecipare alla Mattinata della Prevenzione, in programma domenica 12 ottobre 2025, dalle ore 8.30 alle 12.00, in Piazza Marconi. Una mattinata dedicata a salute, sicurez - facebook.com Vai su Facebook

Urago d'Oglio: Festa del Ringraziamento - Urago d’Oglio si veste a festa per celebrare il Ringraziamento, l’appuntamento autunnale dedicato al mondo agricolo, alle sue tradizioni e ai suoi protagonisti. Riporta bresciatoday.it

Chi era Daniele Goffi, il ragazzo di 15 anni ucciso da un’auto mentre tornava da una festa - È Daniele Goffi, quindicenne di Urago d'Oglio, il ragazzino che ieri notte è stato travolto e investito da un'auto mentre rincasava camminando lungo il ciglio della provinciale che collega il paese ... Come scrive fanpage.it

Quindicenne investito e ucciso di ritorno da una festa, il conducente ha 23 anni: per lui nessun fermo - Il conducente dell’automobile che ha travolto e ucciso un quindicenne a Urago d’Oglio (Brescia) avrebbe dichiarato di non aver visto i due ragazzini, e di non essere quindi riuscito a evitarli. Da fanpage.it