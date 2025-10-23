Uomo minaccia due donne nella centralissima via di Napoli | la polizia nota la scena e interviene

Napolitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne napoletano, con precedenti di polizia anche specifici, per tentata rapina.In particolare, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

