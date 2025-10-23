Uomini e Donne parla un amico di Gianmarco Steri | cosa è successo in estate con Martina

Il quadrilatero amoroso tra Gianmarco Steri, Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara sembra essersi allargato, trasformandosi in un vero e proprio intrigo estivo. Negli ultimi giorni, una ragazza ha raccontato di aver frequentato Gianmarco sia prima che dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, rivelando dettagli inediti sulla serata al The Sanctuary, quando nello stesso locale erano presenti anche Martina, Ciro e Raul Dumitras. Ora, un amico di Steri rompe il silenzio e svela come sono andate davvero le cose. Uomini e Donne gossip: Gianmarco e Martina: la serata del 25 Settembre 2025. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, parla un amico di Gianmarco Steri: cosa è successo in estate con Martina

