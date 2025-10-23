Uomini e Donne Martina De Ioannon e Gianmarco Steri stanno insieme | un bacio conferma i rumors Le reazioni di Cristina e Ciro

Manca solo l’ufficialità da parte dei diretti interessati anche se un bacio rubato confermerebbe la storia d’amore tra Martina e Gianmarco di Uomini e Donne. Da diversi giorni si rincorrono rumors ed indiscrezioni, mentre Martina su Instagram ha pubblicato una Storia parlando di “nuovo smartphone”. Martina e Gianmarco di Uomini e Donne sono una coppia: la reazione della ex Cristina Ferrara. Il trono di Uomini e Donne regala una sorpresa, forse nemmeno tanta inaspettata. Martina De Ioannon pochi mesi fa nel dating show televisivo di Maria De Filippi aveva scelto Ciro Solimeno. Alla non scelta Gianmarco Steri veniva offerto poco dopo il trono; un percorso che l’ha portato a conoscere Cristina Ferrara. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri stanno insieme: un bacio conferma i rumors. Le reazioni di Cristina e Ciro

