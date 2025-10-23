Uomini e Donne Martina De De Ioannon niente GF Vip niente Verissimo | smentite tutte le voci

Raggiunto da Fanpage, ha parlato l'agente dell'ex tronista di Uomini e Donne, Martina De Ioannon: "Non parla della sua vita privata". 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Martina De De Ioannon, niente GF Vip, niente Verissimo: smentite tutte le voci

