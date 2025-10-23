Uomini e Donne l' opinione della puntata | Federico Mastrostefano trova la scusa per mollare Agnese De Pasquale

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 23 ottobre 2025 su Canale 5, Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale mettono fine alla loro conoscenza. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Federico Mastrostefano trova la scusa per mollare Agnese De Pasquale

Argomenti simili trattati di recente

Da alcune settimane tiene banco sul web il triangolo formato da Martina, Ciro e Gianmarco i tre protagonisti della scorsa edizione di Uomini e Donne. Lei era arrivata come tronista nel programma di Maria De Filippi dopo aver interrotto la relazione con il suo e - facebook.com Vai su Facebook

Gemma contro Mario! #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Federico Mastrostefano trova la scusa per mollare Agnese De Pasquale - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 23 ottobre 2025 su Canale 5, Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale mettono fine alla loro conoscenza. Si legge su comingsoon.it

Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 21/10/25 - I suoi tre lustri di onorata carriera negli studi di Uomini e Donne costituisc ... Riporta isaechia.it

Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 20/10/25 - Ma vi ricordate quando, secoli fa, fu un introdotto il Trono over a Uomini e Donne ed eravamo tutti spiazzati e scettici perché ... Segnala isaechia.it