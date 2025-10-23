Uomini e Donne | grave segnalazione su Tony Scaffidi

Tony Scaffidi è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne, ma nelle ultime ore il suo nome è diventato uno dei più chiacchierati. Dopo la puntata andata in onda il 23 ottobre, una segnalazione social ha attirato l’attenzione dei fan e di molti blog. A diffonderla è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha condiviso un messaggio arrivatogli da una fonte anonima. Non si conoscono ancora i dettagli certi, ma la vicenda sta già creando un acceso dibattito. Uomini e Donne: chi è Tony Scaffidi, il nuovo protagonista del trono over. Tony Scaffidi è arrivato a Uomini e Donne come uno dei nuovi volti di questa stagione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: grave segnalazione su Tony Scaffidi

