Uomini e Donne Gemma Galgani tra lacrime e singhiozzi | ' ' Innamorata di Mario' '

Comingsoon.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gemma Galgani è devastata da Mario Lenti. La dama del trono over di Uomini e Donne è una valle di lacrime. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

uomini e donne gemma galgani tra lacrime e singhiozzi innamorata di mario

© Comingsoon.it - Uomini e Donne, Gemma Galgani tra lacrime e singhiozzi: ''Innamorata di Mario''

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

uomini donne gemma galganiUomini e Donne, Gemma Galgani tra lacrime e singhiozzi: ''Innamorata di Mario'' - La dama del trono over di Uomini e Donne è una valle di lacrime. Come scrive comingsoon.it

uomini donne gemma galganiGemma Galgani dimentica Mario a Uomini e donne/ Con Piero ritrova il sorriso - Gemma Galgani, dopo le lacrime versate per Mario Lenti, a Uomini e Donne, ritrova il sorriso grazie al cavaliere Piero. Segnala ilsussidiario.net

uomini donne gemma galganiGemma Galgani disperata per Mario Lenti a Uomini e Donne/ Poi accuse pesanti a Cinzia e Isabella - Gemma Galgani piange disperata a Uomini e Donne per Mario Lenti: poi piovono accuse per Cinzia Paolini e Isabella. Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Gemma Galgani