Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 23 ottobre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 23 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma contro tutte: la dama, dopo l’ennesimo sfogo con tanto di lacrime per il cavaliere Mario, punta il dito contro Isabella e Cinzia. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Cristiana. La tronista è andata a riprendersi Federico, ma Ernesto in studio reagisce male. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45  qui su “Superguida Tv” con le  video notizie da  Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 23 ottobre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

