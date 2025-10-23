Uomini e Donne Agnese De Pasquale ' ' si struscia pubblicamente' ' con un misterioso uomo!

Nuova segnalazione piccante su Agnese De Pasquale, pizzicata in compagnia di un misterioso uomo: che sia un nuovo cavaliere di Uomini e Donne?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Agnese De Pasquale ''si struscia pubblicamente'' con un misterioso uomo!

Altri contenuti sullo stesso argomento

Da alcune settimane tiene banco sul web il triangolo formato da Martina, Ciro e Gianmarco i tre protagonisti della scorsa edizione di Uomini e Donne. Lei era arrivata come tronista nel programma di Maria De Filippi dopo aver interrotto la relazione con il suo e - facebook.com Vai su Facebook

Cristiana ha deciso di portare in esterna Marco e… #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e Donne, Agnese De Pasquale ''si struscia pubblicamente'' con un misterioso uomo! - Nuova segnalazione piccante su Agnese De Pasquale, pizzicata in compagnia di un misterioso uomo: che sia un nuovo cavaliere di Uomini e Donne? Come scrive comingsoon.it

Uomini e Donne Spoiler Registrazione: Agnese vuole abbandonare, Sara bacia Marco - Anticipazioni dalla nuova registrazione di Uomini e Donne 2025: colpi di scena in studio, tra litigi, ritorni, e nuove esterne movimentate! Segnala tuttosulgossip.it

Chi è Agnese De Pasquale, dama di Uomini e Donne/ Piange in studio: colpa di Federico Mastrostefano - Tutto su Agnese De Pasquale, dama di Uomini e Donne che dopo aver preferito Federico a Roberto, piange per il cavaliere. Scrive ilsussidiario.net