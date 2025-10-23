Uno spettro si aggira per l’Europa! La maledizione Champions per Antonio Conte

Parlami.eu | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte e lo spettro della maledizione Champions. Riporta il sito la Giornaleria del noto giornalista Peppe Iannicelli: uno spettro si aggira per l’Europa . Per Marx ed Engels era il Comunismo, per Antonio Conte potrebbe essere la Champions League. La devastante sconfitta di Eindhoven ha evidenziato tutte le attuali e contingenti difficoltà del team di Antonio Conte: condizione atletica mediocre, lunga lista di indisponibili, difficoltà nell’integrazione dei nuovi arrivati, minore tensione rispetto alla passata stagione, dubbi sulle qualità di un calcio mercato molto dispendioso. Antonio Conte ha invitato tutti, lui compreso, a salire di giri. 🔗 Leggi su Parlami.eu

uno spettro si aggira per l8217europa la maledizione champions per antonio conte

© Parlami.eu - Uno spettro si aggira per l’Europa! La maledizione Champions per Antonio Conte

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Spettro Aggira L8217europa Maledizione