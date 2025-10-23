Antonio Conte e lo spettro della maledizione Champions. Riporta il sito la Giornaleria del noto giornalista Peppe Iannicelli: uno spettro si aggira per l’Europa . Per Marx ed Engels era il Comunismo, per Antonio Conte potrebbe essere la Champions League. La devastante sconfitta di Eindhoven ha evidenziato tutte le attuali e contingenti difficoltà del team di Antonio Conte: condizione atletica mediocre, lunga lista di indisponibili, difficoltà nell’integrazione dei nuovi arrivati, minore tensione rispetto alla passata stagione, dubbi sulle qualità di un calcio mercato molto dispendioso. Antonio Conte ha invitato tutti, lui compreso, a salire di giri. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Uno spettro si aggira per l’Europa! La maledizione Champions per Antonio Conte