Uno sfreccia a tutta velocità l' altro fa manovre pericolose con patente falsa entrambi al volante ubriachi
Uno sfrecciava in auto a tutta velocità, l'altro era impegnato in manovre pericolose: entrambi sono stati sorpresi dalla polizia stradale alla guida in stato di ebbrezza. Non solo, perché uno dei due girava anche con una patente falsa ed è stato denunciato.Questo il bilancio di una serie di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
