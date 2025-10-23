Università pubbliche | immatricolazioni in crescita Il traino degli studenti stranieri

Milano, 23 ottobre 2025 – Crescono le matricole nelle università pubbliche milanesi. E ad aumentare ancora sono gli studenti internazional i che scelgono Milano. È quanto emerge da una prima fotografia delle immatricolazioni di Statale, Politecnico e Bicocca. I dati non sono definitivi e, a maggior ragione quest’anno con l’introduzione del semestre aperto a Medicina, potrebbero variare sensibilmente nei prossimi mesi, ma sempre con un segno “più” davanti rispetto allo scorso anno. Un aumento significativo lo sta registrando quest’anno la Statale di Milano. Qui sono 19.511 - al 23 ottobre - i nuovi iscritti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

