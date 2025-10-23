Università di Bergamo lieve aumento delle matricole | sono quasi 4.600
LE IMMATRICOLAZIONI. All’Ateneo orobico si registra un incremento soprattutto nei corsi di area tecnologia, mentre sono in calo nell’area umanistica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oggi e domani l’Università degli studi di Bergamo sarà presente al Salone Dello Studente Campus di Torino con uno spazio espositivo per incontrare studenti delle scuole superiori di Torino e provincia. Saranno presenti allo stand studenti e personale dell’ At - facebook.com Vai su Facebook
Università di Bergamo, lieve aumento delle matricole: sono quasi 4.600 - All’Ateneo orobico si registra un incremento soprattutto nei corsi di area tecnologia, mentre sono in leggero calo nell’area umanistica. Riporta ecodibergamo.it