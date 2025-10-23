Università dalla giunta regionale 7 milioni in più per le borse di studio
Sette milioni in più per le borse di studio universitarie. Lo ha stabilito giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli. La misura vale per l’anno accademico 20252026. L’intervento è finanziato nell’ambito del Programma Regionale Fse+ 2021-2027, Asse. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
#Enti parco, università e Iacp: ok della Prima Commissione in ARS, ultimo passaggio in giunta e poi piena esecutività. - facebook.com Vai su Facebook
Volontari di Protezione civile: dalla Regione 2,7 milioni di euro - La Giunta regionale, su proposta dell’assessora alla Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, ha approvato i criteri che regolano l’accesso ai contributi destinati alle organizzazioni di volontariato di ... Lo riporta unionesarda.it