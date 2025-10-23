Università dalla giunta regionale 7 milioni in più per le borse di studio

Sette milioni in più per le borse di studio universitarie. Lo ha stabilito giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli. La misura vale per l’anno accademico 20252026. L’intervento è finanziato nell’ambito del Programma Regionale Fse+ 2021-2027, Asse. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

