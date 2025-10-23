United Rugby Championship Benetton e Zebre alla ricerca della vittoria perduta

Quinta giornata dell’United Rugby Championship in questo weekend e per le due formazioni italiane è il momento di ritrovare il successo dopo un turno difficile lo scorso fine settimana. La Benetton Treviso deve dimenticare il pesante ko subito in Scozia, mentre le Zebre sono chiamate a un colpaccio dopo la sconfitta contro gli Stormers. Proprio i sudafricani saranno impegnati sabato a Monigo contro la Benetton Treviso. Gli Stormers attualmente sono primi in classifica, con quattro successi su quattro incontri e un solo punto di bonus lasciato per strada. Non sarà, dunque, una sfida facile per Menoncello e compagni, attualmente settimi, ma soprattutto come detto reduci dal 43-0 subito a Edimburgo. 🔗 Leggi su Oasport.it

