UnipolMove l' offerta per il telepedaggio i parcheggi e l' Area C | costi e come funziona

Con la fine dello storico monopolio, all'inizio del 2022 UnipolTech ha introdotto sul mercato la propria offerta per il telepedaggio. Ecco come funziona UnipolMove, i piani e le offerte disponibili e le caratteristiche relative a un dispositivo che permette di pagare anche i parcheggi e l'accesso all'Area C di Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - UnipolMove, l'offerta per il telepedaggio, i parcheggi e l'Area C: costi e come funziona

Altre letture consigliate

Dimentica le code al casello autostradale Stanco delle code al casello autostradale? Scegli UnipolMove, il dispositivo di telepedaggio di Unipol. Approfitta subito dell’offerta, avrai fino a due dispositivi con un anno di canone gratis. Vieni in agenzia e scopri tutt - facebook.com Vai su Facebook

La Mia Auto: tutte - Con la fine dello storico monopolio, all'inizio del 2022 UnipolTech ha introdotto sul mercato la propria offerta per il telepedaggio. Secondo gazzetta.it

Tutto vero, visto cosa hanno messo nell’offerta Mooney Go: Telepass e UnipolMove non ce l’hanno - Grandi novità per il telepedaggio in Italia, con MooneyGo che lancia una grande offerta che mette in crisi Telepass e UnipolMove. Si legge su reportmotori.it

Come passare da Telepass a Unipolmove, la procedura completa - Unipolmove è una valida alternativa a Telepass, un servizio di telepedaggio che offre soluzioni del tutto analoghe a prezzi però differenti. tomshw.it scrive