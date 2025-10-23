Union Brescia svelata la nuova maglia arancio-bleu al Teatro Grande

Bresciatoday.it | 23 ott 2025

C’è qualcosa di profondamente bresciano nel modo in cui Union Brescia ha scelto di presentare la sua nuova terza maglia: senza clamori eccessivi, ma con stile, rispetto e radici ben piantate nel territorio. Il Teatro Grande — simbolo di cultura e bellezza cittadina — si è trasformato per un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

