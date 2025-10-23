Unimore celebra gli studenti-atleti con la Festa dello Sport e il programma Sport Excellence

Modenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ormai da tradizione si è tenuta anche quest’anno la Festa dello Sport di Unimore che celebra gli studenti - atleti del programma Unimore Sport Excellence, che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno accademico per meriti sportivi.Hanno preso parte all’evento il Rettore Carlo Adolfo Porro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Unimore Celebra Studenti Atleti