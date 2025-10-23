unicultura si comincia col generale carretta si parla di privacy

Al via, oggi alle 15,30 al Palazzo del Vescovo di Codigoro, il nuovo anno accademico di Unicultura, l’Università del Tempo Libero, con un ciclo di conferenze dedicate a tutti i campi del sapere. L’appuntamento inaugurale, si inserisce nel ciclo di incontri del progetto "Insieme per conoscere", promosso dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (Anfi), sezione di Ferrara, col patrocinio di Prefettura, Provincia, comuni di Ferrara e Codigoro, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e AssoArma. Il progetto, articolato in quattro conferenze, nasce con l’obiettivo di avvicinare i cittadini a temi di stretta attualità, dal rispetto dell’ambiente alla tutela dei diritti, fino alla conoscenza delle regole che proteggono la proprietà intellettuale, nella convinzione che un cittadino informato sia la base di una società più consapevole e solidale in tutti i campi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

