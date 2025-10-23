Unicredit utile record a 8,7 miliardi Scende al 2% la quota in Generali

Unicredit mette a segno un nuovo record con un utile che nel terzo trimestre, il diciannovesimo di crescita, batte le attese con 2,6 miliardi di euro. Mentre nei 9 mesi sale (+13%) a 8,7 miliardi con il traino del trading, dei maggiori dividendi che derivano dagli investimenti strategici e dai costi e accantonamenti per crediti inesigibili inferiori alle attese. Allo stesso tempo la banca conferma la guidance di 10,5 miliardi per quest’anno e vede un probabile rialzo dei target con l’annuncio dei risultati a febbraio. Per i soci sono previsti fino a oltre 9,5 miliardi, di cui la metà in cedola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Unicredit, utile record a 8,7 miliardi. Scende al 2% la quota in Generali

