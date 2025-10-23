Unicredit utile record a 8,7 miliardi Scende al 2% la quota in Generali

Quotidiano.net | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Unicredit mette a segno un nuovo record con un utile che nel terzo trimestre, il diciannovesimo di crescita, batte le attese con 2,6 miliardi di euro. Mentre nei 9 mesi sale (+13%) a 8,7 miliardi con il traino del trading, dei maggiori dividendi che derivano dagli investimenti strategici e dai costi e accantonamenti per crediti inesigibili inferiori alle attese. Allo stesso tempo la banca conferma la guidance di 10,5 miliardi per quest’anno e vede un probabile rialzo dei target con l’annuncio dei risultati a febbraio. Per i soci sono previsti fino a oltre 9,5 miliardi, di cui la metà in cedola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

unicredit utile record a 87 miliardi scende al 2 la quota in generali

© Quotidiano.net - Unicredit, utile record a 8,7 miliardi. Scende al 2% la quota in Generali

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

unicredit utile record 87Unicredit, utile record a 8,7 miliardi. Scende al 2% la quota in Generali - Unicredit mette a segno un nuovo record con un utile che nel terzo trimestre, il diciannovesimo di crescita, batte le attese con 2,6 miliardi di euro. msn.com scrive

unicredit utile record 87Unicredit annuncia utili record per 8,7 miliardi nei nove mesi - Confermata la guidance per l’anno in corso e per i successivi se si escludono le azioni manageriali volte al miglioramento dei risuolati degli anni venturi ... quifinanza.it scrive

unicredit utile record 87UniCredit, utili ancora record e migliori delle attese, ma le azioni vanno giù. Gli annunci di Orcel su dividendi e guidance - Annunciati gli utili di UniCredit relativi al terzo trimestre e ai primi 9 mesi del 2025. Scrive money.it

Cerca Video su questo argomento: Unicredit Utile Record 87