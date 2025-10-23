Unicredit | bilanci in forma Paese in affanno

Nel 2025 UniCredit ha brillato come un faro, a bassa intensità, nel crepuscolo dell’economia reale. I ricavi netti nei primi nove mesi si sono attestati a € 18,8 miliardi, con un incremento dello 0,3% rispetto al 2024. Poco, ma sufficiente per far dire all’amministratore delegato Andrea Orcel che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

UniCredit Day è qui. La banca italiana guidata da Orcel ha annunciato utili III trim record e migliori 9 mesi di sempre. Il commento del CEO, il trend della voce di bilancio legata a tassi BCE, guidance e dividendi. Occhio alle azioni UCG a Piazza Affari https://mo - X Vai su X

Orcel: «Unicredit-Banco Bpm, persa occasione per il Paese, ora acceleriamo sul piano» - Ora torneremo a focalizzarci al 100% su crescita e investimenti, e a fare quello che sappiamo fare meglio: migliorare ... Scrive corriere.it

UniCredit completa con successo la fusione con Alpha Bank Romania e rafforza la sua posizione nel Paese - UniCredit finalizza con successo la fusione con Alpha Bank Romania, integra rete e tecnologia in tempi record e consolida la propria leadership nel mercato bancario rumeno UniCredit ha raggiunto un ... Scrive affaritaliani.it

UniCredit, Forum sul Turismo: l'Italia è il secondo Paese in UE per presenze straniere - Dall’Industry Book sulla Filiera del Turismo UniCredit, presentato da Sonia Taraschi è emerso come la domanda turistica nei decenni abbia evidenziato un trend in continua crescita UniCredit, a Roma il ... Lo riporta affaritaliani.it