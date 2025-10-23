Unicredit a galla grazie agli investimenti

Continua a stupire Unicredit, che incassa un profitto trimestrale da 2,6 miliardi di euro. Un dato record e oltre le aspettative degli analisti, per un ammontare totale dei primi nove mesi del 2025 a 8,7 miliardi (+13% rispetto a un anno fa). Tuttavia, la crescita dell'istituto guidato da Andrea Orcel ha cambiato pelle rispetto a quella evidenziata negli anni scorsi e vede un contributo importante da parte del comparto assicurativo, dei proventi da trading e dall'apporto dei dividendi dalle nuove partecipazioni. Insomma, la strategia di acquisizione di quote societarie intrapresa dall'ad Orcel (da Commerzbank a Generali, fino ad Alpha Bank) insieme al riscatto della partecipazione delle joint venture assicurative, ha mascherato il fisiologico rallentamento del margine di interesse (-3,7% rispetto ai primi nove mesi del 2024) portando a un aumento delle commissioni (+3,4%). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

