UNICEF Gaza | lanciato documentario Gaza’s Silent Threat | La minaccia silenziosa

“Questa è più di una semplice storia su una campagna di vaccinazione. È una potente testimonianza dell’impatto della guerra sulla salute dei bambini”.. 23 ottobre 2025 – Dall’ottobre 2023, oltre l’80% delle infrastrutture sanitarie, idriche e igienico-sanitarie di Gaza è stato distrutto o danneggiato dalle operazioni militari, creando le condizioni ideali per la diffusione di malattie infettive. Dopo 25 anni, la poliomielite è riemersa nella Striscia d Gaza nell’agosto 2024, con il caso di un bambino di dieci mesi rimasto paralizzato; i campioni ambientali di Deir al Balah e Khan Younis, raccolti nel dicembre 2024 e nel gennaio 2025, hanno confermato la trasmissione del poliovirus. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

