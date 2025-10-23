Underground Film Festival Uff tra horror e scienza
Al via l’edizione zero di Uff. Underground Film Festival, evento nato per dare spazio al cinema indipendente, libero dalle logiche del mercato e capace di rispondere soltanto al proprio impulso creativo. Ideato dai registi Simone Grazzi e Jacopo Bucciantini e patrocinato dal Comune di Lucignano, Uff sarà ospitato al Teatro Rosini di Lucignano da oggi al 25 ottobre. Tra i generi che il festival si propone di attraversare ci sono horror, fantascienza, surreale, videoart e sperimentale, ai quali saranno assegnati premi speciali sulla base del giudizio di sei giurie di qualità, composte da professionisti e professioniste del settore cinematografico e culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
UFF - Underground Film Festival manca poco al suo inizio. Seguite il programma . #film #undergroundfilmfest - facebook.com Vai su Facebook
Underground . Film Festival Uff tra horror e scienza - Proiezioni e incontri al teatro Rosini di Lucignano. Come scrive lanazione.it
Benvenuti nel sottosuolo del cinema, a Lucignano nasce “UFF, Underground Film Festival” - I registi Bucciantini e Grazzi presentano l’edizione zero, in programma al Teatro Rosini da giovedì 23 a sabato 25 ottobre. Secondo msn.com
Nasce “UFF, Underground Film Festival” - A Lucignano, al via l’edizione zero di UFF Underground Film Festival, nato dai registi Simone Grazzi e Jacopo Bucciantini per dare spazio al cinema indipendente. Riporta teletruria.it