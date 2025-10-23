Underground Film Festival Uff tra horror e scienza

23 ott 2025

Al via l’edizione zero di Uff. Underground Film Festival, evento nato per dare spazio al cinema indipendente, libero dalle logiche del mercato e capace di rispondere soltanto al proprio impulso creativo. Ideato dai registi Simone Grazzi e Jacopo Bucciantini e patrocinato dal Comune di Lucignano, Uff sarà ospitato al Teatro Rosini di Lucignano da oggi al 25 ottobre. Tra i generi che il festival si propone di attraversare ci sono horror, fantascienza, surreale, videoart e sperimentale, ai quali saranno assegnati premi speciali sulla base del giudizio di sei giurie di qualità, composte da professionisti e professioniste del settore cinematografico e culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

