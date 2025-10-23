Un' area verde sul tetto della biblioteca Sms
Forse non tutti sanno che la biblioteca Sms ha una terrazza sommitale, dove è stato allestito un tetto verde estensivo. Cosa è un tetto verde estensivo? È una soluzione del tutto naturale grazie alla quale vengono svolti servizi ecosistemici come la regolazione della temperatura degli edifici, la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
