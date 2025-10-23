Si apre un nuovo capitolo per Unaltrofestival, rassegna musicale che propone annualmente concerti di artisti italiani e internazionali. Dopo l’edizione 2025, che ha portato a Milano star del calibro degli Smashing Pumpkins e dei Fontaines D.C., quella del 2026 – la dodicesima della storia della kermesse – si apre con un altro grande nome della musica mondiale. Il 23 luglio si esibirà infatti al Parco della Musica del capoluogo lombardo Lorde, cantautrice croata-neozelandese consacrata nel 2013 dalla hit Royals che le valse anche il Grammy Award per la canzone dell’anno. Presto saranno annunciate anche altre guest star che si esibiranno verosimilmente prima di lei sul palco. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Unaltrofestival 2026, svelate le prime anticipazioni: cosa sapere