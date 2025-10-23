Unabomber l’ultima ombra Zero dna 2 contaminazioni Zornitta | Dimenticatemi
A Trieste l’ultima parola è stata scritta in una perizia tombale, all’udienza dell’altro giorno. Nessuna corrispondenza genetica, nessun colpevole, nessuna nuova pista. Dopo ventun anni di inchieste e tre diversi filoni giudiziari, il caso Unabomber scivola verso la prescrizione definitiva. Tra pochi mesi, è la cronologia nuda, l’ultimo dei 28 attentati e 34 ordigni nelle . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
