Santo Stefano Magra, 23 ottobre 2025 – Un premio alla fatica, al lavoro, alla tenacia: Agostino La Placa a 88 anni ancora vuole occuparsi della contabilità dell’impresa che ha creato. È stato consegnato domenica scorsa, in occasione della festa patronale di San Felice a Santo Stefano Magra il riconoscimento “Roberto Alberghi - Una vita per il lavoro” ad Agostino La Placa, un quasi novantenne che ancora ha la grinta giusta per seguire la gestione della sua impresa. Una storia che ricorda molto le valigie di cartone degli emigrati italiani dello scorso secolo, quando giovani e pieni di speranze salivano al nord per mantenere le famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una vita per il lavoro. L’impegno esemplare di Agostino La Placa